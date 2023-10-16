ВОЙНА В Украине Армия дронов нанесла рекордные потери роCCиянам

2023-10-16 22:15

 

Беспилотники очень эффективно показали себя в обороне и уничтожении техники во время российского наступления на Авдеевку.

Украинские войска поразили рекордные 428 единиц российской техники с помощью беспилотников от Армии дронов за прошедшую неделю. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram в понедельник, 16 октября.

"Во время российского наступления на Авдеевку беспилотники очень эффективно показали себя в обороне и уничтожении техники. Так что у россиян минус 101 пушка, 88 бронированных машин, 75 танков и куча другого оборудования", - написал он.

Федоров поблагодарил украинских героев, которые в сверхсложных условиях держат оборону и активно поражают российских захватчиков.

Напомним, россияне уже две недели ведут наступление на Авдеевку в Донецкой области и несут большие потери. Ситуация в районе города остается напряженной.

По данным СМИ, под Авдеевкой было уничтожено более 60 российских танков и БТР.

 

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