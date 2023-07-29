ВОЙНА В Украине Из-за успехов ВСУ роCCияне отказываются идти в бой - Генштаб

2023-07-29 15:30

 

Успехи украинских сил и значительные потери среди оккупантов демотивируют россиян и те отказываются идти в бой. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

Цитата

“На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь захватчиков в живой силе, в подразделениях российских оккупационных войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях”, - говорится в сообщении.

Детали

В районе населенного пункта Розовка Запорожской области, около 60 российских военнослужащих из состава 247 десантно-штурмового полка 7 десантно-штурмовой дивизии ВС РФ отказались выполнять боевые задачи в районе села Старомайорское Донецкой области. При этом оккупанты частично вывели из строя собственную автомобильную и бронетанковую технику.

Напомним

Российские оккупационные войска продолжают бросать в бой только что мобилизованных военнослужащих без предварительной боевой подготовки.

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