ВОЙНА В Украине фото В окрестностях Изюма оккупанты уничтожили памятник сакрального искусства половцев - каменные бабы

2022-09-21 12:28

Рашисты уничтожили памятник сакрального искусства половцев - каменные бабы, которые датированы IX-XXIII веками и находятся на горе Кременец недалеко от Изюма. Об этом сообщает Ukrainian Art History в Twitter.

"Святилища были местом для совершения поминального культа предков, не связанного напрямую с погребениями. На многих половецких бабах изображены, в частности, мужчины", - говорится в сообщении.

Мужские статуи всегда изображались с усами или бородами, а женские статуи с маленькими губами. Женские статуи символизировали непобедимость и бессмертие воинов. Образы женщин-защитниц оберегали их и придавали сил.

Отмечается, что каменные бабы символизировали предков и относились в специально сооруженных для них святилищах. Их возводили обычно на вершинах высоких курганов или холмов.