Рашисты уничтожили памятник сакрального искусства половцев - каменные бабы, которые датированы IX-XXIII веками и находятся на горе Кременец недалеко от Изюма. Об этом сообщает Ukrainian Art History в Twitter.
"Святилища были местом для совершения поминального культа предков, не связанного напрямую с погребениями. На многих половецких бабах изображены, в частности, мужчины", - говорится в сообщении.
Мужские статуи всегда изображались с усами или бородами, а женские статуи с маленькими губами. Женские статуи символизировали непобедимость и бессмертие воинов. Образы женщин-защитниц оберегали их и придавали сил.
Отмечается, что каменные бабы символизировали предков и относились в специально сооруженных для них святилищах. Их возводили обычно на вершинах высоких курганов или холмов.