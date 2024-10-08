ВОЙНА В Украине В Харьковской области Армия Украины пошла на штурм - отбиты захваченные врагом позиции

2024-10-08 08:25

Украинские военные провели успешные штурмовые действия в Харьковской области. Об этом сообщила Третья отдельная штурмовая бригада (3-я ОШБр).

"Бойцы бригады атаковали противника, ликвидировали ДРГ, а в результате этих боев отбили не только занятые врагом позиции, но и пленных. Это военнослужащие бригадных сил и среди них: кадровый офицер в звании капитана, сержант и солдаты. В настоящее время они находятся в безопасности и получают медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

В бригаде заявили, что наряду со стабилизационными действиями враг отброшен, положение украинских сил на занимаемом участке фронта восстановлено.