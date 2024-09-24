Попытка наступления в Харьковской области стоила рашистам 16 тысяч убитыми и раненными
2024-09-24 08:25
При попытке наступления в Харьковской области московия потеряла более 16 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка (ОТГ) Харьков.
В целом с весны на Харьковском направлении враг потерял:
- 16384 военнослужащих, среди которых 5426 безвозвратных и 10958 раненых;
- 143 танка – 69 уничтожены и 74 повреждены;
- 211 боевых бронированных машин – 134 уничтожены и 77 повреждены;
- 1464 единицы автомобильной техники – 866 уничтожено и 598 повреждено;
- 762 артиллерийские системы – 212 уничтожены и 550 повреждены;
"Кроме того, уничтожено 4458 БпЛА разных типов и 152 склада с боеприпасами врага", – добавили военные.