ВОЙНА В Украине Попытка наступления в Харьковской области стоила рашистам 16 тысяч убитыми и раненными

2024-09-24 08:25

При попытке наступления в Харьковской области московия потеряла более 16 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка (ОТГ) Харьков.

В целом с весны на Харьковском направлении враг потерял:





16384 военнослужащих, среди которых 5426 безвозвратных и 10958 раненых;

143 танка – 69 уничтожены и 74 повреждены;

211 боевых бронированных машин – 134 уничтожены и 77 повреждены;

1464 единицы автомобильной техники – 866 уничтожено и 598 повреждено;

762 артиллерийские системы – 212 уничтожены и 550 повреждены;



"Кроме того, уничтожено 4458 БпЛА разных типов и 152 склада с боеприпасами врага", – добавили военные.