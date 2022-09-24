Мобилизация в Крыму: украинцам дали советы, как избежать призыва

В рамках объявленной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным мобилизации над украинцами на временно оккупированных территориях нависла угроза. В связи с этим жителям Крыма дали несколько советов, как избежать отправки на войну.
Об этом сообщило представительство президента в Крыму.
Отмечается, что на оккупированном полуострове начались массовые вручения повесток.
Как избежать мобилизации в армию РФ во временно оккупированном Крыму:
Что делать, если вам повестку вручили:
Мобилизация в России - что известно
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тысяч человек.
В МВД Украины прогнозируют, что во время первой волны мобилизации в России могут призвать около 40-50 тысяч резервистов, потому что не хватит экипировки.
В британской разведке считают, что России придется решать логистические и административные проблемы, чтобы собрать 300 тысяч военнослужащих, которые вряд ли станут боеспособными в течение месяцев. Эксперты отмечают, что даже ограниченная мобилизация будет непопулярной среди россиян. Также этот шаг является признанием того, что Москва исчерпала запас добровольцев.
Издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации Путина сообщил, что засекреченный пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны РФ мобилизовать 1 миллион человек.
Стоит отметить, что военный эксперт Роман Свитан высказал мнение, что в течение месяца РФ сможет подготовить на мобилизацию максимум 100 тысяч человек.
В свою очередь заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что поспешность Кремля в объявлении частичной мобилизации является "следствием роста внутренних и внешних угроз режиму Путина".