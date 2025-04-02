ВОЙНА В Украине Оформленная по старым правилам бронь работников утратила силу - новшества бронирования в апреле

2025-04-02 08:24

Бронирование своих специалистов с 1 апреля смогут продолжить только те компании, которые уже обновили статус критичности в соответствии с новыми требованиями. Тогда как бронирования, оформленные по старым правилам, потеряют силу. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Анонсированные изменения:

Завершение срока действия бронирований, оформленных по старой системе.

Восстановление стандартного режима рассмотрения заявок на бронирование работников для критически важных предприятий (в течение 72 часов).

Бронирование будут доступны исключительно предприятиям, которые получили подтверждение критичности по новым правилам.

Предприятиям, которые не успели обновить статус, нужно:

Обновить статус критичности своей компании по новой процедуре.

После подтверждения нового статуса критичности оформить бронирование работников повторно.

При наличии у сотрудника активного бронирования, его необходимо сначала аннулировать.

В ведомстве напомнили, что все бронирования осуществляются исключительно в электронном формате через портал Дія. Бумажные документы или приказы не нужны.