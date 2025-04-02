Оформленная по старым правилам бронь работников утратила силу - новшества бронирования в апреле
2025-04-02 08:24
Бронирование своих специалистов с 1 апреля смогут продолжить только те компании, которые уже обновили статус критичности в соответствии с новыми требованиями. Тогда как бронирования, оформленные по старым правилам, потеряют силу. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Анонсированные изменения:
- Завершение срока действия бронирований, оформленных по старой системе.
- Восстановление стандартного режима рассмотрения заявок на бронирование работников для критически важных предприятий (в течение 72 часов).
- Бронирование будут доступны исключительно предприятиям, которые получили подтверждение критичности по новым правилам.
Предприятиям, которые не успели обновить статус, нужно:
- Обновить статус критичности своей компании по новой процедуре.
- После подтверждения нового статуса критичности оформить бронирование работников повторно.
- При наличии у сотрудника активного бронирования, его необходимо сначала аннулировать.
В ведомстве напомнили, что все бронирования осуществляются исключительно в электронном формате через портал Дія. Бумажные документы или приказы не нужны.