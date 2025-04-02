ВОЙНА В Украине Оформленная по старым правилам бронь работников утратила силу - новшества бронирования в апреле

2025-04-02 08:24

Бронирование своих специалистов с 1 апреля смогут продолжить только те компании, которые уже обновили статус критичности в соответствии с новыми требованиями. Тогда как бронирования, оформленные по старым правилам, потеряют силу. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Анонсированные изменения:

  • Завершение срока действия бронирований, оформленных по старой системе.
  • Восстановление стандартного режима рассмотрения заявок на бронирование работников для критически важных предприятий (в течение 72 часов).
  • Бронирование будут доступны исключительно предприятиям, которые получили подтверждение критичности по новым правилам.

Предприятиям, которые не успели обновить статус, нужно:

  • Обновить статус критичности своей компании по новой процедуре.
  • После подтверждения нового статуса критичности оформить бронирование работников повторно.
  • При наличии у сотрудника активного бронирования, его необходимо сначала аннулировать.

В ведомстве напомнили, что все бронирования осуществляются исключительно в электронном формате через портал Дія. Бумажные документы или приказы не нужны.

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