ВОЙНА В Украине В Украине изменили порядок бронирования военнообязанных от мобилизации

2025-04-03 16:43

Порядок бронирования военнообязанных от мобилизации претерпел очередные изменения. Эти изменения касаются как отдельных секторов, так и общих процедур бронирования. Об этом говорится в постановлении Кабмина № 360.

В общее количество военнообязанных больше не будут включать лиц, забронированных другими предприятиями, учреждениями и организациями. Ранее в этот перечень не попадали только женщины, чиновники и руководители государственных предприятий.

Полное бронирование получили работники двух государственных предприятий Министерства обороны: Агентство оборонных закупок и Государственный оператор тыла.

Новое правило позволяет бронировать до 75% работников предприятий, которые занимаются производством и транспортировкой тепловой энергии, а также предоставляют услуги по централизованному водоснабжению, водоотведению, централизованному снабжению горячей водой и управлению бытовыми отходами.

Также изменены требования к уровню зарплаты для бронирования. Теперь условие о 20 тысяч гривен не распространяется на работников таких предприятий, как:

  • производители электрической и тепловой энергии, которые имеют разрушенные или поврежденные производственные мощности из-за вооруженной агрессии, а также те, что обслуживают объекты критической инфраструктуры жизнеобеспечения;
  • нефтеперерабатывающие предприятия, где более 25% акций или долей принадлежат государству.
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