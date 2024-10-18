Мир Северокорейские хакеры похитили криптовалюты на 3 млрд долларов

2024-10-18 15:37

Северокорейские хакеры за последние восемь лет похитили криптовалюты на сумму около $3 млрд., которые режим Северной Кореи направил на развитие ядерной и ракетной программ. Об этом говорится в отчете Microsoft о цифровой защите.



Отмечается, что в прошлом году была украдена почти треть этой суммы - от $600 млн до $1 млрд. Украденными деньгами Пхеньян профинансировал более половины своих ядерных разработок.



В прошлом году Microsoft обнаружила несколько новых северокорейских хакерских групп, нацеленных на криптовалютные организации, в том числе JadeSleet, SapphireSleet, CitrineSleet и MoonstoneSleet. Последняя разработала специальный вариант программы-вымогателя и применила его против неизвестных организаций в аэрокосмическом и оборонном секторах как для сбора разведданных, так и для получения финансовой выгоды.



Как считают в Microsoft, появление новых хакерских групп свидетельствует о том, что северокорейский режим расширяет свое участие в деятельности программ-требителей, усиливая использование киберпреступников для укрепления своих финансовых ресурсов и продвижения собственных стратегических интересов.



Аналистики компании констатировали, что постоянный рост уровня технической сложности средств, применяемых киберпреступниками, на фоне увеличения агрессивности правительств отдельных стран в киберсфере отражают увеличение их инвестиций в ресурсы и подготовку хакеров.