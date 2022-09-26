ВОЙНА В Украине Мобилизация обвалила фондовый рынок роССии до уровня 24 февраля

2022-09-26 21:30

 

Объявление Кремлем частичной мобилизации стало причиной того, что индекс Московской биржи резко упал.

Индекс Московской биржи впервые с 24 февраля опустился ниже 1900 пунктов. Таким образом на фондовый рынок России повлияла объявленная главой Кремля Владимиром Путиным частичная мобилизация. Об этом свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 13:00 (киевское время) Индекс Московской биржи упал на 10,3% до 1875 пунктов, индекс РТС - на 10,5%, до 1020 пунктов.

Отметим, что обвал фондового рынка в РФ начался еще во вторник, 20 сентября. Индексы Московской биржи и РТС обвалились на 9% после сообщений о планах мобилизации.

После заявления Путина в среду, 21 сентября, индекс Московской биржи упал на 7,4%, индекс РТС упал 9,7%.

Напомним, что американская инвестиционная компания BlackRock объявила о ликвидации своего биржевого фонда, который ориентирован на российские ценные бумаги.

subscriber subscriber

Еще по теме

Мобилизация в рф: Сил обороны юга рассказали, есть ли роССийские новобранцы на фронте

2022-09-26 19:00

Конгресс США готовит жесткие меры за попытку обойти нефтяные санкции против роССии

2022-09-26 18:30

Объявленная путиным мобилизация не повлияет на ход войны - ISW

2022-09-26 17:00

Санду пригрозила лишением гражданства согласившимся воевать на стороне роССии

2022-09-26 16:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украина разрабатывает систему противодействия иранским дронам – Гуменюк

2022-09-26 22:00

Мобилизация обвалила фондовый рынок роССии до уровня 24 февраля

2022-09-26 21:30

Планируют ли в роССии вводить военное положение: ответ пескова

2022-09-26 21:00

В Воздушных силах объяснили, зачем рф иранские дроны и для чего роССияне берегут ракеты

2022-09-26 20:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украина разрабатывает систему противодействия иранским дронам – Гуменюк 2022-09-26 22:00
Мобилизация обвалила фондовый рынок роССии до уровня 24 февраля 2022-09-26 21:30
Планируют ли в роССии вводить военное положение: ответ пескова 2022-09-26 21:00
В Воздушных силах объяснили, зачем рф иранские дроны и для чего роССияне берегут ракеты 2022-09-26 20:00