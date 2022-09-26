ВОЙНА В Украине Мобилизация обвалила фондовый рынок роССии до уровня 24 февраля

2022-09-26 21:30

Объявление Кремлем частичной мобилизации стало причиной того, что индекс Московской биржи резко упал.

Индекс Московской биржи впервые с 24 февраля опустился ниже 1900 пунктов. Таким образом на фондовый рынок России повлияла объявленная главой Кремля Владимиром Путиным частичная мобилизация. Об этом свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 13:00 (киевское время) Индекс Московской биржи упал на 10,3% до 1875 пунктов, индекс РТС - на 10,5%, до 1020 пунктов.

Отметим, что обвал фондового рынка в РФ начался еще во вторник, 20 сентября. Индексы Московской биржи и РТС обвалились на 9% после сообщений о планах мобилизации.

После заявления Путина в среду, 21 сентября, индекс Московской биржи упал на 7,4%, индекс РТС упал 9,7%.

Напомним, что американская инвестиционная компания BlackRock объявила о ликвидации своего биржевого фонда, который ориентирован на российские ценные бумаги.