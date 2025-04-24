ВОЙНА В Украине Вопрос снижения мобилизационного возраста в Верховной Раде больше поднимать не будут

2025-04-24 14:37

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Рада не будет возвращаться к вопросу о снижении мобилизационного возраста. Об этом он сказал в интервью Громадскому.

Стефанчук напомнил, что Рада уже снижала мобилизационный возраст с 27 до 25 лет.

В частности, сейчас украинская молодежь имеет возможность заключить контракт с ВСУ и добровольно присоединиться к защите государства.

"Я не думаю, что парламент будет каким-то образом "играть" с призывным возрастом", - подчеркнул глава ВР.

Он добавил, что кроме противостояния врагу, нужно также думать о будущем страны, о лицах до 18 лет, которые после победы будут восстанавливать Украину.

"Тот "золотой фонд" Украины, кому сейчас от 0 до 18, это те люди, которые будут восстанавливать Украину. … Збройные Силы воюют ради них. Ради того, чтобы они имели свое будущее. И поэтому я думаю, что парламент не будет возвращаться к вопросу снижения мобилизационного возраста", - подытожил Стефанчук.