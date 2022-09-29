ВОЙНА В Украине фото Впервые в истории ВСУ провели успешную операцию по окружению врага - эксперт

2022-09-29 21:30

Вокруг Лимана (Донецкая область) защитники Украины взяли под контроль пути отступления. Рашисты не смогут убежать, ведь все дороги под огневым контролем.

Об этом сказал в эфире телеканала "Эспрессо" эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Мы находимся на пороге важной психологической победы. В истории украинского войска еще не было эпизодов, когда наши военные брали врага в окружение, создавали русским котел и брали их там в плен. ВСУ взяли под огневой контроль пути отступления вокруг Лимана, которыми могли бы воспользоваться россияне", - сказал эксперт.

Киричевский отметил, что оккупанты могли отступить раньше и не попасть в котел.

"Но сообщения о том, что Путин лично руководит военными операциями подтверждаются. В случае с Лиманом имеет значение не только количество уничтоженных рашистов, а то, что ВСУ впервые в истории провели успешную операцию по окружению противника и это еще больше поднимает боевой дух украинским защитникам, чем Харьковское наступление", - подытожил Киричевский.