1 октября российские военные ощутили первые последствия успехов ВСУ на Лиманском направлении. Благодаря продвижению на восток украинская артиллерия начала бить по кафирам на линии от Кременной до Лисичанска.
Информация обнародована в Telegram-канале Андрея Цаплиенко, военного журналиста.
Цаплиенко отмечает, что среди представителей армии рф началась паника. Они отмечают, что ВСУ начали бить по укреплениям оккупантов около 4 населенных пунктов на временно оккупированной Луганщине:
- Кременная,
- Рубежное,
- Северодонецк,
- Лисичанск.
Расстояние от этих населенных пунктов до возможных позиций ВСУ – в среднем около 35-40 км. Благодаря продвижению у Лимана украинские военные получили возможность доставать до укреплений протяженностью 20 км.
Цаплиенко не указал, кто именно из россиян сделал соответствующее паническое заявление. Впрочем, в другом Telegram-канале утверждают, что это сделал командир 208-го полка армии рф.
Сергей Гадай, глава Луганской ОВА, в эфире Всеукраинского телемарафона, также подтвердил, что ожидает освобождения региона.