ВОЙНА В Украине КАРТА Артиллерия ВСУ начала достреливать до линии Кременная-Лисичанск – что известно

2022-10-02 11:45

 

1 октября российские военные ощутили первые последствия успехов ВСУ на Лиманском направлении. Благодаря продвижению на восток украинская артиллерия начала бить по кафирам на линии от Кременной до Лисичанска.

Информация обнародована в Telegram-канале Андрея Цаплиенко, военного журналиста.

Цаплиенко отмечает, что среди представителей армии рф началась паника. Они отмечают, что ВСУ начали бить по укреплениям оккупантов около 4 населенных пунктов на временно оккупированной Луганщине:

- Кременная,

- Рубежное,

- Северодонецк,

- Лисичанск.

Расстояние от этих населенных пунктов до возможных позиций ВСУ – в среднем около 35-40 км. Благодаря продвижению у Лимана украинские военные получили возможность доставать до укреплений протяженностью 20 км.

Цаплиенко не указал, кто именно из россиян сделал соответствующее паническое заявление. Впрочем, в другом Telegram-канале утверждают, что это сделал командир 208-го полка армии рф.

Сергей Гадай, глава Луганской ОВА, в эфире Всеукраинского телемарафона, также подтвердил, что ожидает освобождения региона.

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ВОЙНА В Украине

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КАРТА Артиллерия ВСУ начала достреливать до линии Кременная-Лисичанск – что известно 2022-10-02 11:45