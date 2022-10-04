Политика Украина может вступить в НАТО без выполнения плана действий по членству, - Офис Президента

2022-10-04 13:35

Украина может вступить в НАТО без выполнения плана действий по членству. Об этом заявил в эфире информационного телемарафона Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

По словам Жовквы, заявление президентов девяти стран Центральной и Восточной Европы следует интерпретировать как поддержку членства Украины в НАТО.

Напомним, президенты девяти стран Североатлантического Альянса из Центральной и Восточной Европы в воскресенье опубликовали совместное заявление, в котором осудили аннексию Россией украинских территорий и призвали НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс и призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения гарантий безопасности, изложенные в Киевском договоре безопасности.