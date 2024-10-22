Мир ВСУ впервые приняли участие в крупнейших учениях НАТО по использованию беспилотников

2024-10-22 15:05

Военно-морские силы Украины впервые приняли участие в крупнейших учениях НАТО по использованию беспилотных систем в морских операциях - REPMUS 24. С помощью боевой системы DELTA украинские военные скоординировали работу более 50 беспилотных аппаратов разных типов - подводных, морских, наземных и воздушных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В ходе учений DELTA также смогла подключиться и получать данные о местонахождении немецкой "роботизированной собаки" Robotics-L от Rheinmetall", - говорится в сообщении.

Четвероногий робот благодаря своей мобильности способен сопровождать солдат в сложной местности, выполнять различные задачи и способствовать их защите от минных помех.

Учения проходили у полуострова Троя в Португалии. Военные отрабатывали использование дронов для ряда задач, включая борьбу с подлодками, нейтрализацию морских мин и защиту критической подводной инфраструктуры.

Отмечается, что система DELTA интегрировалась с другими боевыми системами, что позволило обмениваться данными и разграничить "свои" и "вражеские" силы, что значительно улучшило управление операциями и повысило уровень координации действий участников маневров.

Обучение REPMUS 24 организовано Группой объединенных сил и средств НАТО для морских беспилотных систем (JCGMUS), Центром морских исследований и экспериментов НАТО (CMRE), инженерным факультетом Университета Порта и Европейским оборонным агентством. Морские маневры прошли под эгидой Португалии.





