Политика Западные СМИ уверены, что Байден изначально избрал неправильную стратегию сдерживания рф

2024-10-29 15:37

В начале широкомасштабного вторжения россии в Украину президент США Джо Байден избрал стратегию сдерживания. Однако в конце третьего года войны стало очевидно, что ее метастазы расползаются, а на востоке происходят "сейсмические геополитические сдвиги". Об этом пишет в колонке для The Guardian обозреватель Саймон Тисдалл.



Он напомнил, что, выступая в Польше через месяц после начала полномасштабной войны, Байден обещал поставлять Украине помощь и ослабить российскую экономику.



Подводя итоги более 30 месяцев войны Тисдалл признает, что распространение войны на территорию НАТО удалось избежать. Но страны, граничащие с Украиной, все же страдают от российских атак.



"Подобно нелеченному раку, война рф против Украины дает неконтролируемые метастазы. Не ограничиваясь грязью и льдом Донбасса, распространяющиеся токсичные осадки войны с каждым днем ​​становятся все более разрушительными в глобальном масштабе. Она загрязняет и уничтожает все, к чему прикасается", – пишет обозреватель.



Кроме того, война подпитывает право-левый политический экстремизм, поскольку растет поддержка проплаченных популистских апологетов путина. С 2022 года гибридная война – подрывная деятельность, дезинформация, операции влияния, кибератаки, мошенничество, интернет-троллинг – приобретает все большие масштабы по всему миру. Причина в том, что авторитарные режимы следуют примеру россии.



Неспособность сдержать войну способствует также "сейсмическим геополитическим сдвигам", прежде всего, ближайшему партнерству Китая и россии. Но масштабы куда больше, уверяет Тисдалл. На саммите БРИКС, который путин проводил на прошлой неделе, к россии, Китаю, Индии, Бразилии и Южной Африке присоединились Иран, Северная Корея, Сирия, Венесуэла и, вызывающий тревогу, член НАТО Турция (среди многих других).



"Путин представляет себе глобальный антизападный альянс, новый мировой порядок XXI века, созданный после Америки и возглавляемый Китаем. Это не пустые мечты", – пишет автор.



Растет не только экономический ущерб от войны рф против Украины. Она унесла десятки тысяч человеческих жизней. Тисдалл заметил, что Украина не проиграла войну, что уже является достижением, но она ее и не выигрывает. В то же время, поддержка Запада постепенно ослабевает.



"Насколько все это можно было предотвратить? Некоторые события, такие как ось Китай-россия и рост правого популизма, происходили бы в любом случае. Война просто ускорила их. Но многое из того, что произошло в более широком масштабе, можно было полностью или частично предотвратить", – убежден Тисдалл.



По мнению автора, во время своей речи в Польше в 2022, где Байден выступал с заявлениями о важности борьбы Украины за демократию, он мог бы сказать путину не вторгаться, иначе ему придется иметь дело с силами НАТО.



"Это называется сдерживанием. Для этого и существует НАТО. Сдерживания никогда не было достаточно. путин мог бы и не прислушаться. Но трус, каким он является, скорее всего, послушал бы – и избавил бы всех от боли", – резюмировал обозреватель.