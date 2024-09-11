Политика Новый глава МИД Украины провел переговоры с генеральным секретарем НАТО

2024-09-11 15:38

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом дипломат сообщил в соцсети Х.

Глава МИД обсудил с генсеком НАТО увеличение военной помощи Украине, наращивание оборонного производства и инвестиций в украинское вооружение.

"Рад был пообщаться с хорошим другом Украины Йенсом Столтенбергом. Мы сразу же приступили к работе: увеличение и обеспечение надежности военной помощи Украине, наращивание оборонного производства и инвестиций в украинское вооружение. Я также подтвердил, что Украина продолжает курс на членство в НАТО", - написал Сибига.

Дипломат отметил необходимость для Украины иметь возможность без ограничений использовать имеющееся оружие против военных целей на россии.

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