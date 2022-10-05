ВОЙНА В Украине КАРТА ISW: украинские военные достигают значительных успехов на Херсонщине

2022-10-05 16:30

 

ВСУ достигают значительных успехов в Херсонской области, в то же время продолжая продвижение в Харьковской и Луганской областях. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Детали

ISW отмечает, что украинские военные освободили несколько населенных пунктов на восточном берегу реки Ингулец, заставив оккупантов отступить в направлении Херсона. Также ВСУ продолжали продвигаться на юг вдоль Днепра и разорвали две российские наземные линии связи на севере Херсонской области, заставив россиян отступить на юг от границы Херсонско-Днепропетровской области в направлении района Берислава.

Украинские силы также продолжали продвигаться в восточной части Харьковской области к западу от Сватово, продвигаясь за реку Оскол и все больше угрожая российским позициям в Луганской области, пишет ISW.

Оккупанты 4 октября продолжали наносить артиллерийские, авиационные и ракетные удары к западу от Гуляполя, в Днепропетровской и Николаевской областях. Также российские войска продолжили наземные атаки в Донецкой области.

Напомним

Украинские военные подтвердили освобождение восьми населенных пунктов Херсонской области.

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