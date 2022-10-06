ВОЙНА В Украине Что США могут сделать с роССией в случае ядерного удара по Украине: названы пять вариантов

2022-10-06 21:00

В случае ядерного удара Россией по Украине Соединенные Штаты и их западные союзники могут ударить ядерным оружием и по территории самой РФ. Но это грозит эскалацией конфликта и началом Третьей мировой.

Об этом пишет The Sun.

По мнению эксперта по национальной безопасности США Джеффри Эдмондса, нанесение ударов по целям внутри России ядерным оружием вряд ли будет рассматриваться президентом США как жизнеспособный вариант.

Другой вариант для Запада - уничтожить армию Путина.

Ранее бывший директор ЦРУ и генерал армии в отставке Дэвид Петреус заявил, что США и их союзники уничтожат российские войска и технику в Украине, если Путин запустит ядерную бомбу.

По его словам, хотя Украина еще не является членом НАТО, "ответ США и НАТО" будет уместным, если Россия применит ядерное оружие.

Вероятность того, что радиация достигнет стран НАТО, может быть воспринята как нападение на члена НАТО.

Третий вариант, рассмотренный экспертами, - потопление Черноморского флота. The Sun цитирует Петреуса, заявившего, что "США и их союзники также потопят его Черноморский флот, если он запустит ядерную бомбу".

Уничтожение флота затруднило бы перемещение войск и техники по морю, а уничтожение военно-морских сил означало бы также уничтожение авиационного полка Черноморского флота.

НАТО также может выбрать ответный удар обычным точечным ударом по кораблю ВМФ России или целенаправленной кампанией по ВВС Москвы.

Эксперт из Института мира США Мэри Гланц считает, что Запад также может ликвидировать российские подразделения, ответственные за применение ядерного оружия: "Это покажет миру, что Соединенные Штаты серьезно относятся к защите государств, которые отказываются от разработки и применения ядерного оружия".

Отмечается, что на сегодня США разместили около 100 единиц тактического ядерного оружия в странах НАТО и могут использовать их для ответных действий против российских войск.

Этот тип ядерного оружия предзначен для более ограниченного воздействия на поле боя.

По мнению некоторых экспертов, что это "продемонстрирует решимость и напомнит Москве об опасности ее действий".

Ожидается, что Запад также ужесточит санкции против России. Но у аналитиков по этому поводу есть вопросы.

"Неясно, будут ли потенциальные ядерные державы, наблюдающие за реакцией на нападение России, считать это достаточной защитой неядерной державы", - отметила Гланц.

Маловероятным остается вариант, что Запад ничего не сделает в ответ на ядерную атаку России.

Вполне вероятно, что НАТО и Соединенные Штаты отреагируют в той или иной форме, если Путин нажмет ядерную кнопку. Например, Запад может продолжить оказывать военную помощь украинцам, не обостряя войну ударами по России, или ввести новые масштабные санкции, пишут журналисты.

Пятый вариант предполагает окончание войны таким образом, чтобы дать российскому руководству "выход" из конфликта.

Но этот шаг со стороны Запада показал бы, что ядерный шантаж работает.

"Хотя этот вариант кажется разумным, учитывая уровень разрушений и издержки эскалации, он имеет серьезные проблемы и последствия для международной безопасности", - заявил Эдмондс.

Он объяснил, что Россия хотела бы урегулирования путем переговоров, которое положило бы конец сотрудничеству в области безопасности между США, Украиной и НАТО и признало бы владение Россией Крымом и Донбассом.

"Учитывая успехи Украины в защите своей страны до сих пор, это не кажется политически возможным или желательным с точки зрения украинского руководства", - сказал он.

Угроза ядерного удара России - что известно

21 сентября российский президент Владимир Путин вместе с объявлением в стране частичной мобилизации пригрозил Западу ядерным оружием.

Этому следовали попытки Кремля аннексировать захваченные украинские регионы. В этом контексте российские чиновники начали заявлять, что РФ применит ядерное оружие в случае посягательства на свою территорию.

Однако результатов псевдореферендумов мир не признает, а США и союзники согласились, что Украина должна деоккупировать захваченные Москвой территории.

Западные аналитики соглашаются с утверждением, что ядерный шантаж скорее свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России на поле боя.

Вместе с тем в украинской разведке допускают, что РФ может применить оружие массового уничтожения. США уже пригрозили "катастрофическими последствиями", если Путин на это решится.

Всего, по мнению Института изучения войны, существует только два варианта применения ядерного оружия: вдоль линии фронта и массированного удара по всей Украине. Однако ни один из них не даст России реального преимущества на поле боя, поскольку ВС РФ в нынешнем состоянии просто не способны вести бой в пораженной радиацией зоне, а сами удары не позволят полностью захватить Украину.