ВОЙНА В Украине Пентагон прокомментировал слова Байдена об "армагеддоне"

2022-10-08 09:00

США продолжают относиться к угрозам России "очень серьезно" и следят за ситуацией.

В Пентагоне не видят признаков к подготовке Россией применить ядерное оружие по Украине.

Об этом на брифинге заявил генерал Пэт Райдер, объясняя заявление Байдена об "армагеддоне", цитирует CNN.

"Мы не считаем, что президент Путин принял решение применить ядерное оружие в это время. Многие люди в нашем правительстве и в международном сообществе, в том числе (министр обороны Ллойд) Остин подчеркнули тот факт, что это бряцание ядерным оружием является безрассудным и безответственным", - отметил он.

В настоящее время у США нет никакой информации, которая могла бы вызвать изменение "позиции стратегического сдерживания", добавил Райдер.

Он добавил, что США продолжают относиться к угрозам России "очень серьезно" и следят за ситуацией.

Накануне Байден сравнил нынешние ядерные угрозы Кремля с Карибским кризисом 1960-х годов, предупредив о риске столкновения с "Армагеддоном". "У нас есть угроза применения ядерного оружия, если все будет продолжаться так же", - сказал президент США.