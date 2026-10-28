Економіка Україна стрімко наростила транзит зернових через Словаччину та Молдову

2026-10-28 11:29

Транзит зернових та олійних культур з України через Молдову, Словаччину й Угорщину у вересні зріс на 46,5% порівняно із серпнем. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Так, через Молдову перевезли 107 тис. тонн зернових та олійних культур - на 59,7% більше, ніж у серпні, коли обсяг становив 67 тис. тонн. Транзит через Словаччину зріс на 61,5% - із 208 тис. до 336 тис. тонн. Через Угорщину перевезли 115 тис. тонн проти 106 тис. тонн у серпні, що на 8,5% більше.

Водночас міністр не став прогнозувати подальшу динаміку перевезень.

"Будемо кожного місяця казати, який був результат по факту", - пояснив він.

Коментуючи перспективи відкриття морського зернового коридору, Висоцький заявив, що Україна наразі не отримувала від партнерів сигналів, які давали б підстави для планування його запуску.

Нагадаємо, врожай сої в Україні цього року очікується на рівні 3,7-4 млн тонн, соняшнику - 11,5-12 млн тонн, причому показники можуть наблизитися до верхньої межі прогнозованого діапазону.

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