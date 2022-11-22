ВОЙНА В Украине фото Что делать, если пропало отопление - полезные советы для выживания в зимних условиях

2022-11-22 15:37

В этом году нашу страну ждет самый сложный отопительный сезон, который придется провести в условиях военного положения и постоянных попыток врага нанести ущерб нашей критической инфраструктуре.

В некоторых случаях ситуация может усложниться, поэтому ловите советы о том, что делать, если у вас пропало отопление.

Что делать, если отопление исчезнет?