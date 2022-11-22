фото Что делать, если пропало отопление - полезные советы для выживания в зимних условиях
2022-11-22 15:37
В этом году нашу страну ждет самый сложный отопительный сезон, который придется провести в условиях военного положения и постоянных попыток врага нанести ущерб нашей критической инфраструктуре.
В некоторых случаях ситуация может усложниться, поэтому ловите советы о том, что делать, если у вас пропало отопление.
Что делать, если отопление исчезнет?
- Следите за официальными сообщениями городских властей о возможных авариях.
- Выберите одно помещение в доме для обогрева.
- Плотно закройте окна шторами, жалюзи, роллетами.
- Включите дополнительные источники тепла. Но не больше одного электрообогревателя – может не выдержать сеть.
- Пейте и ешьте горячее.
- Узнайте, где расположены пункты обогрева.
- Переезжайте к родственникам и знакомым, имеющим отопление. Заранее договоритесь о совместных действиях.