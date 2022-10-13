ВОЙНА В Украине Как уберечься при атаке дронов-камикадзе (балалаек) - эти советы и навыки помогут выжить

2022-10-13 09:31

Как уберечься при атаке дронов-камикадзе. Советы Центра стратегических коммуникаций

Иранские беспилотники "Shahed-136" очень громкие. Когда они приближаются, хорошо слышен звук, похожий на работу двигателя мопеда или бензопилы, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Поэтому можно успеть спрятаться. Нужно следовать нескольким правилам:

◾️если вы услышали звук двигателя, оцените ситуацию и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов;

◾️найдите укрытие и переждите атаку;

◾️если укрытие далеко, соблюдайте правила двух стен.

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Как уберечься при атаке дронов-камикадзе (балалаек) - эти советы и навыки помогут выжить 2022-10-13 09:31
документ Война в Украине закончится к Рождеству благодаря успешному контрнаступлению ВСУ, - The Times 2022-10-13 08:26