Как уберечься при атаке дронов-камикадзе (балалаек) - эти советы и навыки помогут выжить

Как уберечься при атаке дронов-камикадзе. Советы Центра стратегических коммуникаций
Иранские беспилотники "Shahed-136" очень громкие. Когда они приближаются, хорошо слышен звук, похожий на работу двигателя мопеда или бензопилы, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Поэтому можно успеть спрятаться. Нужно следовать нескольким правилам:
◾️если вы услышали звук двигателя, оцените ситуацию и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов;
◾️найдите укрытие и переждите атаку;
◾️если укрытие далеко, соблюдайте правила двух стен.