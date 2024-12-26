ВОЙНА В Украине Ночная атака дронов: силы ПВО Украины уничтожили и вывели из строя все выпущенные врагом БПЛА

2024-12-26 13:35

Минувшей ночью рашисты атаковали Украину 31 беспилотником, ПВО уничтожила 20 дронов, 11 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Подтверждено сбитие 20 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 11 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Напомним, на Рождество 25 декабря враги нанесли массированный удар по Украине. В результате атаки повреждены объекты энергетики.