ВОЙНА В Украине В ряде городов Крыма ввели высокий уровень террористической опасности

2022-10-12 20:00

 

Российские захватчики объявили высокий уровень террористической опасности в Керчи, Джанкое и других городах.
Российские оккупанты ввели высокий уровень террористической угрозы после взрыва на Крымском мосту в Керчи, Джанкое и других населенных пунктах. Об этом сообщил проект Радио Свобода под названием Крым. Реалии в среду, 12 октября.

"В Керчи и Ленинском районе Крыма до 23 октября будет действовать высокий (желтый) уровень террористической опасности", - сказано в сообщении.

Этот уровень террористической угрозы захватчики установили также в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах, на объектах "министерств" России в Крыму.

Напомним, ФСБ РФ обвинила начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова во взрывах на Крымском мосту.

Добавим, что в украинской разведке назвали "ерундой" обвинения ФСБ в организации взрыва на Крымском мосту.

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