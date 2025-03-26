ВОЙНА В Украине После масштабных отключений в Украине уровень потребления электроэнергии существенно снизился

2025-03-26 16:41

По состоянию на среду потребление электроэнергии в Украине существенно снизилось. Об этом сообщило Укрэнерго 26 марта.

"Сегодня его уровень был на 9,6% меньше, чем в это же время предыдущего дня - во вторник. Причина таких ощутимых изменений - установление ясной погоды в большинстве регионов Украины, что обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее снижение энергопотребления из общей сети", - говорится в сообщении.

При этом энергетики напоминают, что энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массовых ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Пользоваться мощными электроприборами сегодня целесообразно в период наибольшей продуктивности СЭС - с 10:00 до 16:00", - добавили в Укрэнерго.

Напомним, два дня назад Укрэнерго сообщило о отключениях в нескольких областях. Они были вызваны неблагоприятными погодными условиями.