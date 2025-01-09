Жизнь Ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась - отключений пока не будет

2025-01-09 14:33

Потребление электроэнергии в Украине стабилизировалось и держится на уровне, соответствующем сезонным показателям. Об этом сообщило Укрэнерго в четверг, 9 января.

"Сегодня потребление электроэнергии по состоянию на 9:30 было на том же уровне, что и в это же время предыдущего дня - в среду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вчера, 8 января, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был таким же, как и в предыдущий день - во вторник, 7 января.

В Укрэнерго подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может изменяться и следует следить за сообщениями на сайтах и ​​официальных страницах в соцсетях облэнерго.

В свою очередь, Минэнерго сообщило, что за прошедшие сутки было восстановлено питание для 1587 потребителей, обесточенных в результате боевых действий.

 

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