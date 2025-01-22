Жизнь В Украине продолжает расти уровень потребления электроэнергии - граждан призвали экономить

2025-01-22 16:41

В Украине потребление электроэнергии остается на высоком уровне и постепенно растет. Тенденция продолжается второй день подряд, сообщает Укрэнерго.

"Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня его уровень по состоянию на 9:30 был на 1,1% выше, чем в это же время предыдущего дня - во вторник", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суточный максимум 21 января на 6,2% превышал максимум потребления 20 января.

В то же время энергосистема продолжает восстанавливаться после вражеских массированных ракетно-дроновых атак.

"Сегодня есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами с 08:00 до 20:00. Не включайте в этот период несколько устройств одновременно", - предупредили энергетики.