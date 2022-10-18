Мир фото Шведская газета опубликовала фото повреждений "Северного потока"

2022-10-18 21:30

Шведская газета Expressen опубликовала фотографии поврежденного участка «Северного потока», сделанные на глубине 80 метров в Балтийском море.

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«Наша подводная камера зафиксировала длинные разрывы морского дна, прежде чем достичь армированной бетоном стальной трубы, разорванной в результате вероятной диверсии», - говорится в сообщении.

Детали

По оценке издания, после взрыва, сила которого составила 2,3 балла по шкале Рихтера, взрыв уничтожил по меньшей мере пятьдесят метров газопровода.

Дополнение

С 27 сентября сообщалось, что были обнаружены уиеки в трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", следующих через Балтийское море в Германию из россии, - два в исключительной экономической зоне Швеции и еще две утечки в исключительной экономической зоне Дании, из-за чего началось расследование и было усилено безопасность ключевой энергетической инфраструктуры региона.

Следствие в Швеции назвало "детонации" причиной утечек из "Северного потока".

кремль отрицает свою причастность к взрывам на "Северном потоке". россия даже возбудила дело о "международном терроризме" в связи с утечкой газа.