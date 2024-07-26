Мир В Великобритании на аукцион выставят очки и коллекцию фото Джона Леннона

2024-07-26 19:31

В Великобритании на аукцион выставят очки члена группы The Beatles Джона Леннона. Об этом сообщает BBC.

Этот аксессуар, подаренный Ленноном мужчине, посещавшему студию Abbey Road, будет продан на аукционе 31 июля в графстве Суррей. Ожидается, что очки продадут за около 3 000 фунтов стерлингов.

Также на продажу выставлена ​​коллекция фотографий, сделанных в знаменитых звукозаписывающих студиях. Среди них есть снимки, сделанные в день фотосессии для обложки альбома The Beatles, на которых группа переходит пешеходный переход.

Фото, включающие Пола Маккартни, Джорджа Харрисона, Джорджа Мартина и Ринго Старра, могут стоить 200-300 фунтов стерлингов.

 

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