Фото-видео фото Обнародован проект будущего городка в Одессе для выставки EXPO-2030

2022-10-21 16:31

После победы Украины будущий городок под Экспо 2030 будет построен на полях орошения в пригороде Одессы на берегу Хаджибеевского лимана.

Концепцию будущих сооружений разработали британское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects и украинские архитекторы.

Напомним, что Одесса подала заявку на проведение в городе международной выставки Экспо 2030. Кроме Одессы на проведение выставки претендуют Пусан (Южная Корея), Рим (Италия) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия). У Одесса есть все шансы провести у себя выставку летом 2030 года.