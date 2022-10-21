Фото-видео фото Обнародован проект будущего городка в Одессе для выставки EXPO-2030

2022-10-21 16:31

После победы Украины будущий городок под Экспо 2030 будет построен на полях орошения в пригороде Одессы на берегу Хаджибеевского лимана.

Концепцию будущих сооружений разработали британское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects и украинские архитекторы.

Напомним, что Одесса подала заявку на проведение в городе международной выставки Экспо 2030. Кроме Одессы на проведение выставки претендуют Пусан (Южная Корея), Рим (Италия) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия). У Одесса есть все шансы провести у себя выставку летом 2030 года.

subscriber subscriber

Еще по теме

«Дача Меринга» в Одессе была приватизирована с грубейшими нарушениями закона, - прокуратура

2021-10-15 09:23

Одесские власти решили, что делать с квартирой писателя-сатирика Михаила Жванецкого

2021-07-28 10:03

видео В Одессе с большой высоты упал промышленный альпинист

2021-06-08 13:02

Число пострадавших при пожаре в Одессе выросло, у спасателей заканчивается топливо

2019-12-04 14:13

Еще новости в разделе "Фото-видео"

фото Обнародован проект будущего городка в Одессе для выставки EXPO-2030

2022-10-21 16:31

фото Искусственный интеллект сети Midjourney сгенерировал визуализацию взрыва на Крымском мосту

2022-10-11 15:37

фото Какие мины и ловушки ставят в Украине оккупанты - чем опасен каждый из боеприпасов

2022-10-07 09:33

фото Грузины встречают бегущих от мобилизации с украинскими флагами и баннером «Путин — х*йло»

2022-09-30 19:31
Все статьи раздела "Фото-видео"

Фото-видео

фото Обнародован проект будущего городка в Одессе для выставки EXPO-2030 2022-10-21 16:31
фото Искусственный интеллект сети Midjourney сгенерировал визуализацию взрыва на Крымском мосту 2022-10-11 15:37
фото Какие мины и ловушки ставят в Украине оккупанты - чем опасен каждый из боеприпасов 2022-10-07 09:33
фото Грузины встречают бегущих от мобилизации с украинскими флагами и баннером «Путин — х*йло» 2022-09-30 19:31