«Дача Меринга» в Одессе была приватизирована с грубейшими нарушениями закона, - прокуратура

2021-10-15 09:23

За 9 месяцев текущего года АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений) выявило незаконные доли в уставных капиталах, ценные бумаги, денежные средства и финансовые обязательства общей стоимостью более 8,5 миллиарда в гривневом эквиваленте.

Об этом заявили в пресс-службе Агентства 12 октября текущего года. В числе достижений работы АРМА за 9 месяцев 2021г. значится выявление 5485 земельных участков, 4414 объекта жилой и нежилой недвижимости, которые попали в частные руки с грубым нарушением законодательства.

В числе последних – известный одесский ресторан «Дача», а также земельный участок, на Французском бульваре, который местный бизнесмен Савва Либкин, приватизировал для собственных нужд.

В марте 2021 года Одесская областная прокуратура обратилась с иском в хозяйственный суд Одесской области к ООО «Драйв-Ин» и Фонду госимущества с требованием признать незаконной сделку от 26.12.2018г. по продаже памятника архитектуры местного значения «Дачи Меринга», который находиться на территории клинического санатория им. В.П. Чкалова на Французском бульваре, более известный как ресторан «Дача», и вернуть его в собственность государства.

По данным ФГИ, Либкин приобрел строения памятника архитектуры по оценочной стоимости в 524 доллара США за квадратный метр. Стоимость явно не соответствует уровню цен на «квадратные метры» в курортной части Одессы. По данным прокуратуры, особняк был выкуплен предпринимателем по цене, в пять раз дешевле от рыночной стоимости. Таким образом, ущерб государству от данной сделки составил 20 млн грн.

Также сотрудниками прокуратуры было установлено, что Либкин перевел в частную собственность и 76 соток земли, которые находились в постоянном пользовании санатория, путем отделения данного участка от основного - площадью 15,1351 га.

Пока идут судебные разбирательства, ресторатор Савва Либкин, развернул настоящую рекламную кампанию против правоохранителей. Он утверждает, что приобрел памятник архитектуры и участок земли на Французском бульваре честно. А вот прокуратура, по мнению Либкина, не имеет права поднимать старые дела, даже если они немного не законные.

Свою судебную тяжбу с правоохранителями ресторатор пытается представить чуть ли ни как политическое дело, вооружившись лозунгом: «Защитим «Дачу». Отстоим «Дачу»! Отстоим Одессу!».

При этом в прокуратуре отмечают, что не имеют претензий к работе ресторана. Главная задача правоохранителей – вернуть государству собственность, которую продали нечестным путем.