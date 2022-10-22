ВОЙНА В Украине фото роССия собирает силы на белорусском аэродроме "Зябровка" возле границы с Украиной

2022-10-22 13:00

 

Свежие фотографии со спутника свидетельствуют, что на военном аэродроме "Зябровка" возле границы с Украиной стало больше российской техники и войск.

Об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

Издание обращает внимание, что на протяжении последнего месяца военный аэродром "Зябровка" под Гомелем активно меняется. В последнее время туда прибыло больше российской техники и военных.

"Российская военная техника и живая сила прибыли в "Зябровку" полторы недели назад. Россияне остаются там с весны, но в ограниченном количестве. Доступ к "Зябровке" по-прежнему закрыт. Как стояли, так и стоят российские войска, но сейчас больше техники и людей", - утверждает источник из Гомельского района.

Так выглядел военный аэродром "Зябровка" 24 августа.

А так он выглядел менее чем через месяц, 16 октября.

На снимках видно, что в северной части аэродрома строятся песчаные насыпи.

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