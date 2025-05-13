Политика Польские перевозчики блокировали границу - проезд через Ягодин-Дорогуськ осложнен

2025-05-13 11:30

Государственная пограничная служба предупредила о возможных осложнениях движения грузовиков через пункт пропуска Ягодин-Дорогуськ из-за протеста польских перевозчиков. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

По информации польской стороны, грузовые автомобили будут пропускать только по одной единице в час в обе стороны.

"Движение грузовиков через пункт пропуска Ягодин-Дорогуськ может быть осложнено из-за акции протеста с польской стороны", - отметили в сообщении.

Польская сторона сообщила, что пропуск грузовых транспортных средств будет осуществляться с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один - на выезд.

В то же время автобусы и грузовики, перевозящие гуманитарную помощь, будут пропускаться беспрепятственно. Предварительно, действия польских перевозчиков могут продолжаться в течение четырех месяцев.

В сообщении отметили, что на данный момент движение грузовых автомобилей осуществляется без изменений, однако призвали водителей учитывать эту информацию при планировании пересечения границы.