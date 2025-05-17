Экономика Европейский банк развития ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины на 2025 год

2025-05-17 09:32

Европейский банк развития и реконструкции (ЕБРР) пересмотрел прогноз роста реального ВВП Украины на 2025 год до 3,3% с 3,5% и сохранил прогноз на 2026 год на уровне 5,0%. Об этом говорится в отчете ЕБРР.

"Глобальное торговое давление, а также война влияют на экономические ожидания на 2025 год. Ожидается, что рост ВВП Украины замедлится до 3,3% в 2025 году, а недавние глобальные торговые споры добавят дополнительных рисков к уже высокой неопределённости, связанной с войной России против страны", – говорится в отчёте.

Отмечается, что стабильное внешнее финансирование от Европейского союза в рамках программы Ukraine Facility и поступления от замороженных российских активов ERA, предоставленные странами G7, полностью покроют внешний и фискальный дефициты в 2025 году, поддерживая макроэкономическую стабильность Украины.

Ожидается, что мощный стимул со стороны государственного потребления и увеличение военных закупок отечественной промышленности поддержат экономический рост.

В то же время банк отметил, что с середины 2024 года наблюдается замедление экономического роста и ускорение инфляции из-за влияния войны с Россией.

В ЕБРР напоминают, что рост реального ВВП в 2024 году заметно замедлился с более чем 5,0% в первом полугодии до около 2,0% во втором полугодии, вследствие чего общий показатель снизился до 2,9%. Среди причин – дефицит электроэнергии из-за российских атак, низкий урожай и острый дефицит рабочей силы в экономике, вызванный потребностями, обусловленными войной.

"В то время как сельское хозяйство, производство энергии и торговля сократились, другие секторы продемонстрировали устойчивый рост, несмотря на сложные условия и войну. Бизнес проявил устойчивость и адаптивность, что в сочетании с подъёмом в 2024 году Черноморского торгового коридора Украины привело к восстановлению роста экспорта после двух лет резкого падения", – добавили в банке.