ВОЙНА В Украине Решили вопрос напрямую. Резников рассказал, как Украина уладила конфликт со Starlink

2022-10-23 11:00

 

Украина больше не должна иметь проблем с обслуживанием терминалов спутниковой связи Starlink. Сейчас есть по меньшей мере три источника для его финансирования.

Об этом пишет Politico.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Киев вышел на прямую связь с Илоном Маском, чтобы найти выход из ситуации, которая ранее возникла с оплатой терминалов. Последние же, играют важную роль на поле боя для наших героев.

Резников отметил, что контактировать с Маском взялся министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Он отвечает за цифровизацию и имеет прямую связь с Илоном Маском. У них личное общение и Михаил очень положительно оценил ситуацию во время их последнего обсуждения этого вопроса", - заявил министр.

В то же время, если вопрос денег будет вновь подниматься, как пояснил Резников, Украина имеет по меньшей мере три источника финансирования, а именно:

Пентагон;

Европа;

частные доноры.

"Независимо от финансирования Украина продолжит общение на техническом уровне с компанией Илона Маска", - подчеркнул министр.

 

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