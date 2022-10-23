ВОЙНА В Украине В Британии после заявления Трасс об отставке стартует новая гонка за кресло премьера: названы главные кандидаты

2022-10-23 16:00

Премьер-министр Лиз Трасс подала в отставку с поста главы правительства после 45 дней пребывания в должности. Ее преемник будет избран на следующей неделе.

На кресло лидера претендуют ряд политиков, среди которых и экс-премьер Борис Джонсон. Об этом сообщают ВВС и Welt.

Отставка Трасс запускает борьбу за то, чтобы найти преемника, который возглавит глубоко расколотую партию, которая отстает в опросах от лейбористов после 12 лет пребывания у власти.

Среди кандидатов, которые участвовали в последних выборах руководства в начале этого года, были бывшая министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман, министр международной торговли Кеми Баденох, лидер Палаты общин Пенни Мордаунт и бывший канцлер Риши Сунак.

Их сторонники говорят о них как о потенциальных кандидатах на место Трасс, но никто их них пока не подтвердил свое участие в гонке.

Тем временем СМИ уже уверенно называют возможных кандидатов.

Риши Сунак

Бывший министр финансов Сунак явно уступил Трасс в проведенном летом опросе членов о преемнике премьер-министра Бориса Джонсона, который в то время ушел в отставку. Однако он неоднократно предостерегал от налоговых планов, которые привели к заносу экономики.

Однако некоторые члены возмущены его ролью в восстании кабинета министров, которое привело к уходу Джонсона. Кроме того, вопросы о его значительном личном состоянии и уклонениях от налогов со стороны его семьи нанесли ущерб репутации Сунака.

Борис Джонсон

Премьер-министр, который ушел в отставку только в сентябре, также может вернуться к выборам: по сообщениям СМИ, Борис Джонсон готовится баллотироваться на пост. Он считает, что баллотироваться на пост президента отвечает "национальным интересам".

Примечательно, что проведенные несколько дней назад опросы свидетельствуют, что наибольшие шансы на то, чтобы занять кабинет на Даунинг-стрит, имеет как раз Джонсон.

Джереми Хант

Министр финансов Хант, пользующийся поддержкой центристского крыла партии, может оказаться компетентным унитарным кандидатом. Многие его называют "де-факто" премьер-министром.

55-летний бывший министр иностранных дел и здравоохранения потерпел поражение не только в этом году, но и в 2019 году в гонке за лидерство в партии. Хант считается особенно стойким, но не очень харизматичным.

Пенни Мордаунт

Отметим, что действующий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября заявила о своем уходе с поста главы правительства. Это решение Трасс приняла после 45 дней работы в должности главы британского правительства.

Свое решение премьер объяснила тем, что из-за "большой экономической и международной нестабильности", в частности, войны РФ против Украины, она не смогла справиться с возложенными на нее задачами. Трасс намерена выполнять свои обязанности, пока не будет избран новый глава правительства.

Выборы, по ее словам, состоятся уже на следующей неделе.