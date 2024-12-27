Политика Стало известно, кто займет ключевые посты в Пентагоне после инаугурации Дональда Трампа

2024-12-27 13:30

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что замминистром обороны США намерен назначить миллиардера Стивена Файнберга. 

Как сообщают информагентства, Файнберг был членом консультативного совета по вопросам разведки во время первой каденции Трампа в 2017-2021 годах.

Трамп отметил, что Файнберг, миллиардер и успешный бизнесмен поможет сделать Пентагон "опять великим". Он добавил, что тот должен работать вместе с Питом Хегсетом, ранее выдвинутым на должность министра обороны.

"К Питу Хегсету есть вопросы по обвинениям в злоупотреблении алкоголем и сексуальном поведении, но Хегсет отрицает любые правонарушения", - напоминает агентство.

Стивен Файнберг известен как основатель инвестиционной компании Cerberus Capital Management, созданной в 1992 году. Его состояние оценивается журналом Forbes в 5 млрд долларов.

Кроме того, Трамп предложил Элбриджа Колби на должность замминистра обороны по вопросам политики, являющейся третьим постом в Пентагоне.

"Колби, известный как "китайский ястреб". Он был высокопоставленным чиновником Минобороны США во время первого президентского срока Трампа", - указывают журналисты.

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