ВОЙНА В Украине Бронированные внедорожники и техника: Литва передала Украине новую партию военной помощи

2022-10-29 18:00

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил об отправке в Украину 7 бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другой техники.

Об этом говорится в сообщении Twitter литовского министра обороны.

«Больше поддержки Украине! Вооруженные силы Литвы отправили в Украину 7 бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другую технику», – написал Анушаускас.

Помощь Литвы Украине

Отметим, Литва наряду с Польшей, Великобританией, США и Канадой являются наиболее дружественными к Украине странами.

Страна передает Украине свою технику. С начала полномасштабного вторжения Литва передала Украине 50 бронетранспортеров M113. В ноябре страна должна получить американские бронемашины JLTV взамен.

Кроме того, Литва оказывает помощь, ремонтируя технику. Накануне Литва отремонтировала для Украины поврежденные во время военных действий самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, которые ВСУ получили от Германии.

Также Литва принимает участие в обеспечении украинских солдат зимней экипировкой.

Вильнюс также призывал союзников из НАТО открывать свои запасы для Украины.