Политика Соратник Януковича из налоговой продолжает терроризировать украинцев

2022-10-28 13:52

Даже война не останавливает преступников и пророссийских деятелей от совершения громких махинаций. Село на Киевщине терррризируют титушки, во время обстрела города ракетами 10 октября бандиты не дали людям возможности выехать, перегородив проезды. Захватившая земли общего пользования преступная группировка совершает провокации дабы выбить из жителей деньги. Чтобы жители не смогли нормально передвигаться, прямо на дорогах установлены шлагбаумы, киоски, не пропускают даже коммунальные и аварийные службы, а также скорую помощь. Недавно это попало в поле зрения журналистов проекта «Исландия» и в телесюжет ТРК «Киев», однако преступники не думают останавливаться. То, что люди могли пострадать от ракетных обстрелов их не волнует вовсе.

Головач - архитектор беспредела

Эти преступные действия проходят под прямым руководством эксналоговика Андрея Головача, уже ранее подозреваемого в огромном количестве незаконных действий.

Головач долгое время был одним из важных силовиков орбиты беглого экс-президента Виктора Януковича, был заместителем одиознейшего министра доходов и сборов Клименко и генерал-полковником налоговой милиции. Пророссийский режим Януковича, казалось, ушёл в прошлое, но его отголоски до сих пор слышны в сёлах на Киевщине. Клименко стал лицом коррупции и вымогательства, а Головач - одним из самых значимых вымогателей в Украине времён Януковича.

Будучи денежным пылесосом Януковича в те годы Клименко и его люди сконцентрировали миллиарды долларов, по сути выдавленных из бизнеса, в 2013-2016 годах через счета семьи Головач прошло сумарно 1,6 млрд грн.

Генерал налоговой милиции никогда не смог бы так быстро скопить подобную сумму, если бы был просто честным офицером. Головачу также принадлежит дорогостоящий комплекс «Арена-Сити» в самом центре Киева. Владелец крупной торговой сети Rozetka.UA Владислав Чечеткин прямо заявлял, что во времена Януковича Головач вымогал у него деньги в размере 1 млн долларов, однако ответственности никакой не понес.

Почему Головач не отвечает за свои преступления?

После 2014 года в адрес Головача был возбуждён целый ряд уголовных дел, и в 2016 он был задержан военной прокуратурой и СБУ. В 2017 году генпрокурор Луценко отметил, что Головач дал признательные показания которые лягут в основу обвинений в адрес сбежавшего министра доходов и сборов при Януковиче Александра Клименко.

Бандитские связи Головача и коррупционные методы помогли ему избежать ответственности. В 2020 году сын Головача даже смог забрать у государства 130 млн грн, которые ранее были внесены его отцом как залог за его освобождение. Решение было вынесено Печерским районным судом, уже давно активно критикуемым за целый вал судебных решений с явным привкусом коррупции и потакания соратникам Януковича. При этом, Головач-младший ссылался на то, что это было «ошибочным решением», и даже потребовал проценты за нахождение суммы в госказначействе за несколько лет. Таким образом деньги украденные у людей высасываются ещё и у государства напрямую. Никакой совести в этом отношении у Головача разглядеть не удаётся.

Колаборант по фамилии Головач

При обыске в 2016 году у Андрея Головача был обнаружен бюст беглого Януковича, что очень красочно намекает о его взглядах, лояльности к России и предателям Украины. Можно ли таким людям давать терроризировать людей во время войны? На чьей стороне был бы Головач, если бы оккупанты закрепились в Киевской области надолго? Где Головач прячет свой второй паспорт с гербом РФ? На эти вопросы ещё предстоит ответить. Очевидно, Головачу хочется вернуться в стены налоговой для того чтобы продолжать грабёж уже в погонах. Однако, это возможно только при возвращении пророссийских сил к власти, потому на этот сценарий Головач смотрит с особой надеждой.

Крупный рейдер, соратник Януковича и бывший налоговик продолжает гулять на свободе и терроризировать людей. В большинстве своём деятели подобные Андрею Головачу сбежали из Украины после Майдана - ведь по сути были не просто казнокрадами, но и активными пророссийскими деятелями. Десятки судей оказались замазаны в коррупционных связях с пророссийскими силами, потому неудивительно что соратнику Януковича Головачу удаётся получать выгодные для себя решения от судей.

Эти события происходят во время войны, прямо сейчас. Когда неизвестные люди из ОПГ Головача занимаются рейдерством в тылу, нарушают закон и ожидают возвращения Януковича чтобы награбить ещё больше. Нужно как можно больше внимания к преступным схемам пророссийских деятелей по типу Андрея Головача. Находясь не в ладах с законом Украины они пойдут на все, чтобы наша страна проиграла войну и в страну вернулись порядки Януковича. Мы не имеем никакого морального права допускать такой беспредел, в то время как наши солдаты тысячами гибнут за лучшую страну - безопасную, правовую, демократическую и европейскую.