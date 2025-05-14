Спорт Капитан Динамо Андрей Ярмоленко впервые открыто заговорил о вероятности ухода из киевского клуба

2025-05-14 14:39

Капитан Динамо Андрей Ярмоленко заявил, что он заинтересован в том, чтобы остаться в киевской команде, однако окончательное решение будет принято после завершения текущего сезона.

"Пока что я не могу ответить на этот вопрос, потому что я сам не знаю. Все зависит не только от меня. Еще от президента, главного тренера, если они хотят продолжать со мной сотрудничество.

Когда я подписывал контракт на 2 года, я думал, что мне этого хватит с головой. Думал, что мне надоест футбол, и я спокойно буду двигаться дальше по жизни, но это чувство футбольного голода меня немного беспокоит.

Я понимаю, что я не тот, кто был 7, 8, 10 лет назад. Играешь некоторые матчи за счет головы, понимаешь, что некоторые игроки сильнее и быстрее. Тебе нужно быстрее реагировать на ситуацию на поле.

Пока что я не решил. Я разговаривал с президентом. Я сказал, что закончим чемпионат, а потом сядем и спокойно все решим", - отметил Ярмоленко в интервью Денису Бойко.

Напомним, в текущем сезоне Ярмоленко провел 30 матчей за Динамо, в которых сумел забить 10 голов и сделать одну голевую передачу.