ВОЙНА В Украине фото роССияне вывели свою технику из аэропорта Чернобаевки: спутниковые снимки

2022-10-30 13:00

 

Российские войска вывели почти все транспортные средства из аэропорта в Чернобаевке Херсонской области.

Об этом в Twitter сообщает исследователь OSINT технологий Тим Эхарт.

На опубликованных спутниковых снимках техники противника не видно - только следы.

Аэропорт в Чернобаевке

- В период с февраля по весну 2022 года ВСУ активно били по территории объекта, не допуская высадки врага и лишая его вертолетов.

- 22 марта украинские военные в восьмой раз ударили по аэропорту, после чего западные СМИ заметили вывод техники ВС РФ.

- Как объяснял советник ОП Алексей Арестович, Чернобаевка остается для русских "капиллярным путем", чтобы продвигаться вглубь украинских территорий.

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фото роССияне вывели свою технику из аэропорта Чернобаевки: спутниковые снимки 2022-10-30 13:00