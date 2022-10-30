Российские войска вывели почти все транспортные средства из аэропорта в Чернобаевке Херсонской области.
Об этом в Twitter сообщает исследователь OSINT технологий Тим Эхарт.
На опубликованных спутниковых снимках техники противника не видно - только следы.
Аэропорт в Чернобаевке
- В период с февраля по весну 2022 года ВСУ активно били по территории объекта, не допуская высадки врага и лишая его вертолетов.
- 22 марта украинские военные в восьмой раз ударили по аэропорту, после чего западные СМИ заметили вывод техники ВС РФ.
- Как объяснял советник ОП Алексей Арестович, Чернобаевка остается для русских "капиллярным путем", чтобы продвигаться вглубь украинских территорий.