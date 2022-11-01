ВОЙНА В Украине Bayraktar оснастят ракетами против иранских дронов

2022-11-01 16:30

Турецкий производитель боевых беспилотников Baykar надеется, что скоро сможет противостоять иранским беспилотникам-камикадзе, которые наносили удары по критически важной инфраструктуре Украины, сообщил Deutsche Presse-Agentur (dpa) генеральный директор компании.

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"Вскоре наши Bayraktar TB2 и Akıncıs будут иметь ракеты класса "воздух-воздух" не только для поражения беспилотников, но и других вражеских самолетов... мы проводим наши испытания", - сказал Халук Байрактор на оборонной ярмарке в Стамбуле.

Детали

Во время выставки SAHA Expo между турецким гигантом по производству ракет Roketsan и Baykar был подписан контракт на интеграцию зенитной ракеты Sungur для борьбы с беспилотниками.

"Использование на наших беспилотных летательных аппаратах ракеты класса "воздух-воздух" изменит правила игры", - заявил генеральный менеджер Roketsan Мурат Икинчи.

Интеграция таких ракет с боевыми беспилотниками Akıncı и Bayraktar TB2 может привести к созданию недорогой концепции воздушного патрулирования при устранении таких угроз, как ударные вертолеты и дроны противника, включая дроны-камикадзе, вместо использования дорогих самолетов.

По словам Байрактара, камикадзе медленные, шумные и размещаются на малых высотах, что делает их легкими мишенями.

Байрактар, обладатель государственной медали Украины, сказал, что его компания надеется укрепить сотрудничество с Киевом, включая запуск производства в Украине в течение года.

Завод также будет производить беспилотный летательный аппарат Baykar с реактивным двигателем "Kızılelma", который вскоре будет запущен, сообщил Байрактар dpa.

Дополнение

Российская критика в адрес Baykar особенно усилилась после сообщений о роли Bayraktar TB2 в помощи Украине в потоплении флагманского ракетного крейсера "Москва" в апреле.

Сообщалось, что сам Байрактар стал мишенью российской разведки с использованием технологии дипфейков.

Bayraktar TB2 приобрел мировую популярность и стал экспортным хитом Baykar с 2018 года после успешных операций в северной Сирии, Ливии, Карабахе, а в последнее время и в Украине.