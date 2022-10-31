ВОЙНА В Украине Десятки пилотов: ВСУ определили летчиков для обучения на западных истребителях

2022-10-31 21:30

 

В Воздушных силах ВСУ определили группу из нескольких десятков летчиков для обучения на западных самолетах, рассказал в эфире единого телемарафона представитель ВС ВСУ Юрий Игнат.

«Командующим Воздушных сил генерал-лейтенантом Николаем Олещуком определена группа – это десятки пилотов, которые могут хоть завтра поехать и учиться. Надо только определиться с техникой, которую нам готовы предоставить партнеры. Эти летчики молодые, перспективные, со знанием английского языка, с боевым опытом», – рассказал Игнат.

Он сказал, что сегодняшняя авиация ВСУ – МиГи и Су – не отвечает современным реалиям. Последний из них войска получили еще в 1991 году.

«Поэтому вопрос истребителей западного образца, возможно, F-15 или F-16 – это очень насущный вопрос», – подчеркнул Игнат.

Украина занимается этим на всех уровнях, но решения пока нет.

«Понятно, что никто не даст нам этих истребителей на пять-шесть бригад. Будет происходить постепенный процесс, как и в Польше, когда на одном аэродроме стоят истребители МиГ-29 и истребители F-16. Так постепенно будет все это готовиться «, – прогнозирует Игнат.

subscriber subscriber

Еще по теме

Разведчики показали, как освободили Невское и уничтожили десятки оккупантов

2022-10-29 20:00

Продвижение на юге замедлилось из-за дождей, но ВСУ наступают – Резников

2022-10-27 18:00

Авиация Украины за сутки нанесла 11 ударов, уничтожив вооружения, технику и живую силу врага

2022-10-24 11:33

Оттягивают силы ВСУ на север: британская разведка оценила риск нового нападения из беларуси

2022-10-23 09:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

«Сжигают» баллистические ракеты: Италия и Франция поставят Украине ЗРК SAMP-T

2022-10-31 22:00

Десятки пилотов: ВСУ определили летчиков для обучения на западных истребителях

2022-10-31 21:30

В Украине введут новые графики отключения электроэнергии: в "Укрэнерго" озвучили детали и инструкции

2022-10-31 21:00

"Им очень страшно": в Луганской области роССияне взорвали мост через реку Красная

2022-10-31 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

«Сжигают» баллистические ракеты: Италия и Франция поставят Украине ЗРК SAMP-T 2022-10-31 22:00
Десятки пилотов: ВСУ определили летчиков для обучения на западных истребителях 2022-10-31 21:30
В Украине введут новые графики отключения электроэнергии: в "Укрэнерго" озвучили детали и инструкции 2022-10-31 21:00
"Им очень страшно": в Луганской области роССияне взорвали мост через реку Красная 2022-10-31 20:30