ВОЙНА В Украине Десятки пилотов: ВСУ определили летчиков для обучения на западных истребителях

2022-10-31 21:30

В Воздушных силах ВСУ определили группу из нескольких десятков летчиков для обучения на западных самолетах, рассказал в эфире единого телемарафона представитель ВС ВСУ Юрий Игнат.

«Командующим Воздушных сил генерал-лейтенантом Николаем Олещуком определена группа – это десятки пилотов, которые могут хоть завтра поехать и учиться. Надо только определиться с техникой, которую нам готовы предоставить партнеры. Эти летчики молодые, перспективные, со знанием английского языка, с боевым опытом», – рассказал Игнат.

Он сказал, что сегодняшняя авиация ВСУ – МиГи и Су – не отвечает современным реалиям. Последний из них войска получили еще в 1991 году.

«Поэтому вопрос истребителей западного образца, возможно, F-15 или F-16 – это очень насущный вопрос», – подчеркнул Игнат.

Украина занимается этим на всех уровнях, но решения пока нет.

«Понятно, что никто не даст нам этих истребителей на пять-шесть бригад. Будет происходить постепенный процесс, как и в Польше, когда на одном аэродроме стоят истребители МиГ-29 и истребители F-16. Так постепенно будет все это готовиться «, – прогнозирует Игнат.