В Европу направилась авианосная ударная группа (АУГ) Военно-морских сил США во главе с новым атомным авианосцем USS Gerald Ford. Как сообщает издание UK Defence Journal, корабли зайдут на базу Портсмут на юге Англии, а слишком большой для этого Gerald Ford останется на внешнем рейде в Спитхеде.
Официальной информации о точной дате прибытия АУГ в Европу пока нет, однако по данным пресс-службы ВМС США, по состоянию на 28 октября авианосец Gerald Ford находился в канадском порту Галифакса. Предположительно АУГ должна прибыть на британскую военно-морскую базу в Портсмуте на юге Англии в середине ноября.
Также сообщается, что в состав подразделений, участвующих в первом развертывании авианосной ударной группы Gerald Ford, входят:
- ракетный крейсер USS Normandy (CG 60);
- эсминец USS Ramage (DDG 61);
- эсминец USS McFaul (DDG 74);
- эсминец USS Thomas Hudner (DDG 116);
- нефтяник USNS Joshua Humpreys (T-AO 188);
- сухогруз USNS Robert E. Peary (T-AKE 5);
- катер USCGC Hamilton (WMSL 753).