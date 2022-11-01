ВОЙНА В Украине фото Около 90 самолетов: ударная группа ВМС США во главе с Gerald Ford направилась в Европу

2022-11-01 20:30

 

В Европу направилась авианосная ударная группа (АУГ) Военно-морских сил США во главе с новым атомным авианосцем USS Gerald Ford. Как сообщает издание UK Defence Journal, корабли зайдут на базу Портсмут на юге Англии, а слишком большой для этого Gerald Ford останется на внешнем рейде в Спитхеде.

Официальной информации о точной дате прибытия АУГ в Европу пока нет, однако по данным пресс-службы ВМС США, по состоянию на 28 октября авианосец Gerald Ford находился в канадском порту Галифакса. Предположительно АУГ должна прибыть на британскую военно-морскую базу в Портсмуте на юге Англии в середине ноября.

Также сообщается, что в состав подразделений, участвующих в первом развертывании авианосной ударной группы Gerald Ford, входят:

- ракетный крейсер USS Normandy (CG 60);

- эсминец USS Ramage (DDG 61);

- эсминец USS McFaul (DDG 74);

- эсминец USS Thomas Hudner (DDG 116);

- нефтяник USNS Joshua Humpreys (T-AO 188);

- сухогруз USNS Robert E. Peary (T-AKE 5);

- катер USCGC Hamilton (WMSL 753).

 

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