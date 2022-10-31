ВОЙНА В Украине Оккупанты выпустили более 50 крылатых ракет по Украине. 44 - сбиты, - Воздушные силы

2022-10-31 17:30

В 07.00 31 октября российские оккупанты осуществили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Командования Воздушных сил.

"Из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 было выпущено более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и из Волгодонска (Ростовская область)", - говорится в сообщении.

"44 крылатые ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности Воздушного командования "Центр" – 18, Воздушного командования "Юг" – 12, Воздушного командования "Восток" – 9, Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины – 5! ", – добавили в Командовании.