ВОЙНА В Украине Падение роССийской ракеты на территории Молдовы - есть реакция МИД

2022-10-31 11:33

Спикер МИД Украины Олег Николенко прокомментировал падение на территории Молдовы роССийской ракеты, которую оккупанты запустили в сторону Украины.

По его словам, украинская сторона постоянно говорит о том, что рф ведет войну не только против Украины, но и Европы.

"Ракеты, которые рф запускает по украинским городам со стороны Черного моря, беларуси, россии или Каспия, несут прямую угрозу безопасности соседних стран", - отметил Николенко.

Он подчеркнул важность того, чтобы Украина как можно быстрее получила современные комплексы противоракетной и противовоздушной обороны.

Напомним, по информации МВД Модовы, российская ракета, которую сбила украинская ПВО, упала на севере Молдовы, повредив несколько домов.

subscriber subscriber

Еще по теме

Вооруженные формирования в Приднестровье приведены в полную боеготовность - угроза для Молдовы растет

2022-05-09 10:26

видео Стало известно, почему Молдова опасается продавать Украине истребители Миг-29

2022-04-18 14:34

Пересечь границу с Молдовой и Польшей можно по документам в "Дії"

2022-03-16 16:30

Война в Украине ударила по Европе - В Молдове, Латвии и Румынии соль стала дефицитом, за нее дерутся

2022-03-11 15:36

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

ВСУ за сутки ликвидировали 620 оккупантов, уничтожили три десятка БМП и вертолет врага

2022-10-31 17:00

Подорожание паспортов, тарифы и налоги на недвижимость: что изменится с 1 ноября

2022-10-31 16:30

В Украине вводят экстренные отключения света

2022-10-31 16:00

Ракетные атаки по Украине 31 октября: пострадали 13 человек, есть разрушения

2022-10-31 14:31
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

ВСУ за сутки ликвидировали 620 оккупантов, уничтожили три десятка БМП и вертолет врага 2022-10-31 17:00
Подорожание паспортов, тарифы и налоги на недвижимость: что изменится с 1 ноября 2022-10-31 16:30
В Украине вводят экстренные отключения света 2022-10-31 16:00
Ракетные атаки по Украине 31 октября: пострадали 13 человек, есть разрушения 2022-10-31 14:31