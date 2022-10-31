ВОЙНА В Украине Падение роССийской ракеты на территории Молдовы - есть реакция МИД

2022-10-31 11:33

Спикер МИД Украины Олег Николенко прокомментировал падение на территории Молдовы роССийской ракеты, которую оккупанты запустили в сторону Украины.

По его словам, украинская сторона постоянно говорит о том, что рф ведет войну не только против Украины, но и Европы.

"Ракеты, которые рф запускает по украинским городам со стороны Черного моря, беларуси, россии или Каспия, несут прямую угрозу безопасности соседних стран", - отметил Николенко.

Он подчеркнул важность того, чтобы Украина как можно быстрее получила современные комплексы противоракетной и противовоздушной обороны.

Напомним, по информации МВД Модовы, российская ракета, которую сбила украинская ПВО, упала на севере Молдовы, повредив несколько домов.