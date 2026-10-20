Політика Мая Санду заявила, що рашисти намагалися перетворити Молдову на другу Білорусь і використати проти України

2026-10-20 09:29

Росія намагалася перетворити Молдову на "другу Білорусь", щоб у подальшому використовувати її територію проти України та Європейського Союзу. Про це президентка Молдови Мая Санду заявила на Молдовському безпековому форумі, пише Point.md.

За її словами, реалізації російського плану завадили самі громадяни Молдови своїм голосуванням на виборах. "План Росії полягав у тому, щоб перетворити Республіку Молдову на другу Білорусь та використати нашу територію проти України та Європейського Союзу. Молдавани зупинили цей план на виборах", - наголосила Санду.

Водночас, за словами президентки, російська загроза для Молдови нікуди не зникла. Лише за останні сім днів дев’ять російських безпілотників порушили повітряний простір країни. А з вересня таких випадків зафіксували вже понад 20 - більше, ніж за весь минулий рік.

Наслідки російських атак по Україні також відчуває Молдова: удари призвели до забруднення Дністра та пошкодження ліній електропередачі. "Ми стикаємося з війною, яка є загрозливо близько. Саме так Росія намагається дістатися Молдови: повітрям, водою і через електричні мережі", - заявила Санду.

Вона також попередила про російську пропаганду та дезінформацію, спрямовані проти оборонних партнерств Кишинева і модернізації молдовської армії. "Слабка армія вигідна Москві", - підсумувала президентка.