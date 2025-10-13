Світ Влада невизнаного Придністров’я оголосила режим жорсткої економії газу через збої у постачанні

2025-10-13 11:33

Влада невизнаного Придністров’я оголосила режим "економії блакитного палива" через збої у постачанні газу до республіки. За словами голови Міністерства економічного розвитку регіону Сергія Оболоніка, обмеження триватимуть щонайменше найближчі півтори тижні.

Проблеми з газопостачанням Придністров’я, яке залишилось без російського палива після припинення транзиту газу з РФ через територію України з 1 січня, пов’язані з "неблагополучними обставинами". Мовиться про зупинку фінансування закупівель газу з боку росії. За словами Оболоніка, мали місце "розриви у фінансовому потоці допомоги" через "досить складний механізм реалізації та велику кількість учасників".

Наприкінці січня влада Придністров’я домовилася з Кишиневом про постачання газу до невизнаної республіки в обсязі близько 3 млн кубометрів на добу. Тирасполь здійснює закупівлі коштом наданого Москвою кредиту.

Постачання російського газу до Придністров’я та Молдови було зупинено з 1 січня через припинення транзиту через Україну, а також через суперечку Молдовагазу щодо боргу на $709 млн з Газпромом. На цьому тлі у невизнаній республіці розпочалася енергетична криза: у регіоні стали регулярно зникати опалення, гаряча вода та електроенергія. Влада закликала місцевих жителів строго економити електроенергію та користуватися альтернативними джерелами живлення та обігріву.

