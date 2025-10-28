Політика Колишній посол в Україні стане віце-прем'єром Молдови з питань повернення Придністров'я

2025-10-28 13:35

Колишнього молдовського посла в Україні Валеріу Ківеря в Молдові призначать віце-прем'єром з питань повернення Придністров'я. Про це оголосив номінований на посаду прем’єра Молдови Александру Мунтяну на своїй Facebook-сторінці.

Урядовець опублікував допис про останні кадрові рішення щодо своєї команди та додав, що Валеріу Ківеря, кадрового дипломата і посла Молдови в Україні у 2021 – 2025 роках, висувають на посаду віце-прем’єра з реінтеграції Придністров’я.

Головою Міністерства економічного розвитку і цифровізації пропонується зробити Євгена Осмоческу, який раніше протягом своєї кар’єри співпрацював у тому числі з установами ЄС, Світовим банком та ОЕСР.

Міністром фінансів пропонують Андріана Гавріліцу, якого Мунтяну описав як фахівця з 20-річним досвідом в економічній сфері.